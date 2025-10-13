ترامب: الحرب بغزة انتهت والاتفاق سيصمد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن الحرب في غزة انتهت وأن اتفاق وقف إطلاق سيصمد، واصفا زيارته المنطقة بأنها تاريخية ومميزة.

وردا على سؤال للصحفيين -خلال توجهه إلى إسرائيل ومن ثم مصر على متن الطائرة الرئاسية- عما إذا كان واثقا من انتهاء الحرب في غزة، قال "الحرب انتهت. حسنا؟ هل فهمتم؟.

ويتوجّه الرئيس ترامب إلى إسرائيل ومصر في رحلة وصفها بأنها "مميزة جدا" في إطار الجهود لإنهاء الحرب في غزة.

وأكد أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي أبرم بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل سيصمد، مضيفا أن غزة تبدو مثل موقع هدم.

وجدد الرئيس الأميركي تأكيده أنه سيجري تشكيل "مجلس سلام" سريعا من أجل غزة.

وأكد أن قطر تستحق الثناء على دورها في الاتفاق.

وقبيل مغادرته، قال البيت الأبيض للجزيرة، إن الرئيس ترامب سيغادر إلى إسرائيل على أن يتوجه لاحقا إلى مصر.

وأضاف أن ترامب سيخطب في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) بعد وصوله صباح الاثنين.

ومن المقرر أن يجتمع ترامب برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في مكتبه بالكنيست ثم يجتمع بعائلات الأسرى، قبل أن يتوجه إلى مصر للتوقيع على اتفاق إنهاء الحرب في غزة.

وفي رسالة للكنيست الاسرائيلي، قال الرئيس الأميركي، إن الولايات المتحدة وإسرائيل تقفان اليوم على أعتاب أحد أعظم الإنجازات الدبلوماسية في التاريخ.

وأكد ترامب أنه لن يرتاح حتى يحقق السلام بشكل كامل ومستدام. مضيفا أن إسرائيل وواشنطن ستصيغان معا مستقبلا من الأمن والازدهار والسلام في إسرائيل والمنطقة وما بعدها.

من جانبه، قال نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، إن الرئيس ترامب يخطط لاستقبال "الرهائن" خلال زيارته إسرائيل الاثنين.

وأضاف فانس -في مقابلة لشبكة "إن بي سي" أنه لا خطط لإرسال قوات برية إلى غزة أو إسرائيل.

مشيرا إلى أن خطة ترامب تنص على وقف الحرب والإفراج عن الرهائن الـ47 المتبقين في غزة منهم 20 تعتقد إسرائيل أنهم لا يزالون أحياء، إضافة إلى رفات رهينة احتجز في العام 2014.

في المقابل، ستُفرج إسرائيل عن 250 معتقلا فلسطينيا محكومين بالسجن المؤبد، و1700 معتقل من سكان غزة احتجزوا منذ اندلاع الحرب.