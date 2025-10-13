السوداني يلتقي الرئيس الفرنسي في شرم الشيخ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- التقى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الاثنين، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش المشاركة في مؤتمر شرم الشيخ بشأن غزة.

وجرى، خلال اللقاء، بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات، ومناقشة ما يخص عقد مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، حيث أكد ماكرون أن العديد من الشركات الفرنسية المتخصصة بالطاقة والبنى التحتية والدفاع والمياه ستكون حاضرة في المؤتمر، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.

وتطرق اللقاء الى موضوع انعقاد مؤتمر لإعمار غزة برئاسة فرنسا، والتأكيد على أهمية إدامة وقف الحرب، وتدعيم الاستقرار والسلم في المنطقة، وكذلك دعم الجهود الإنسانية الخاصة بتقديم المساعدات العاجلة للمدنيين في غزة.