نيجيرفان بارزاني يستقبل الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات المركزية الأميركية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- التقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، اليوم الاثنين، 13 تشرين الأول 2025)، ديفيد بتريوس، الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA ) والصديق العريق للعراق وإقليم كوردستان، وتباحثا بشأن الأوضاع العامة في العراق وإقليم كوردستان والتطورات التي تشهدها المنطقة.

واتفق الجانبان على أهمية علاقات أمريكا مع العراق وإقليم كوردستان كحليفين تجمعهما مصالح ٳستراتيجية مشتركة ويمكن تعزيز التعاون المشترك بينهما في الكثير من المجالات.

وفي محورٍ آخر للقاء، أكدا على أهمية حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي هذا السياق، سلطا الضوء على دور العراق وإقليم كوردستان الذي يمكن أن يساعد في بناء جسور التواصل والجمع بين المصالح المشتركة في المنطقة من خلال التعاون في مجالي الطاقة والاقتصاد.

وشغلت عملية السلام في تركيا، والأوضاع في سوريا، ومخاطر الإرهاب وتهديدات داعش، جانباً آخر من اللقاء.