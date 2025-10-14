الجيش الإسرائيلي يعلن تسلّمه عبر الصليب الأحمر جثث أربعة رهائن كانوا محتجزين في غزة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي أنّ جثث أربعة رهائن إسرائيليين كانوا محتجزين في غزة وتسلّمهم من حركة حماس عبر الصليب الأحمر الإثنين وصلت إلى الدولة العبرية.

وأفاد صحافي في وكالة فرانس برس أنّ الجثامين وصلت في أربعة نعوش ليل الإثنين إلى المعهد الوطني للطبّ الشرعي في تلّ أبيب.

وقال الجيش في بيان "ستبدأ إجراءات التعرف" على الجثث.

وإلى هؤلاء، تحتجز حماس جثامين 24 رهينة آخرين.

ووافقت الحركة على تسليم الرفات لإسرائيل في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار تم التوصل إليه بوساطة أميركية ودخل حيّز التنفيذ الجمعة في الساعة 9,00 ت غ.

وأشار الجيش الإثنين إلى أنّ "على حماس أن تحترم الاتفاق وأن تتّخذ الإجراءات اللازمة لإعادة كلّ الرهائن المتوفّين".

وكانت السلطات الإسرائيلية أعلنت الاحد أنه لن يتمّ الإثنين تسلّم رفات جميع الرهائن الذين توفوا أثناء احتجازهم.

ووفق السلطات سيتم إنشاء "هيئة دولية" لتحديد مواقع رفات الرهائن الذين لن تعاد جثامينهم في إطار عملية التبادل الإثنين.

وفي هجوم غير مسبوق على إسرائيل في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، اختطف مسلحو حركة حماس 251 شخصا واقتادوهم إلى قطاع غزة.

وأُفرج عن معظم الرهائن في إطار هدنتين سابقتين تمّ التوصّل إليهما خلال الحرب.

وقبل بدء عملية التبادل الإثنين، كانت حماس تحتجز 47 رهينة (أحياء ومتوفون) اختطفوا في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، بالإضافة إلى رفات جندي قُتل في 2014 خلال حرب سابقة في غزة.

ويأتي الإفراج عن الرهائن في إطار اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس يلحظ في المقابل إطلاق إسرائيل سراح معتقلين فلسطينيين.

وأعلنت إسرائيل الإثنين الإفراج عن 1968 معتقلا فلسطينيا.

وأشار بيان لسلطات السجون الإسرائيلية إلى أنها "أفرجت عن الإرهابيين المسجونين وفقا لاتفاق عودة الرهائن" وذلك في إطار وقف إطلاق النار في غزة.

AFP