حريقٌ في بنغلادش يودي بحياة 16 شخصاً على الأقل

أربيل (كوردستان 24)- أعلن عناصر الإطفاء في بنغلادش مصرع 16 شخصا على الأقل الثلاثاء في حريق اندلع في مصنع كيماويات وامتد الى مصنع ملابس في العاصمة دكا.

واندلع الحريق في مستودع المصنع قبل أن يمتد إلى مصنع ملابس قريب، بحسب تاج الإسلام شودري، قائد جهاز الإطفاء.

ولا تزال جارية عمليات الإنقاذ التي يشارك فيها الجيش، وفق ما نقلته فرانس برس.

وتم العثور على الجثث الـ 16 في مبنى مصنع الملابس نظرا لعدم تمكن عناصر الإنقاذ بعد من الوصول إلى مصنع الكيماويات.

وأشارشودري إلى أن الوفيات يبدو أنها ناجمة عن استنشاق غازات سامة منبعثة من المواد الكيميائية المحترقة.

ووصل إلى المنطقة المنكوبة أقارب للعمال الذين كانوا في المباني المحترقة، ورفعوا صور المفقودين.

وقالت تمينة شارمين (34 عاما) إنها سمعت دوي انفجار قبل أن ترى "اللهب والدخان".

وتتواتر الحرائق في مبان سكنية ومجمعات صناعية في بنغلادش بسبب التراخي في تطبيق قواعد السلامة.

وقد سُجل أكثر من 26500 حادث العام الماضي.

وعادة ما تحدث الانفجارات بسبب أسطوانات الغاز أو أعطال في أنظمة تكييف الهواء أو الكهرباء.

ووقع أسوأ حريق في البلاد في العام 2012، في ضواحي دكا، في مصنع للنسيج يصنّع الملابس للتصدير إلى الدول الغربية وقُتل فيه ما لا يقل عن 111 عاملا وأصيب أكثر من 200 شخص.