ترحيل 42 شخصاً من الولايات المتحدة إلى غانا في إطار حملة ترامب على الهجرة

أربيل (كوردستان 24)- رحّلت الولايات المتحدة 42 شخصا إلى غانا منذ بداية أيلول/سبتمبر، وذلك بموجب اتفاق لترحيل رعايا دول غرب إفريقيا ويندرج في إطار حملة الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة، بحسب ما أفادت منظمة حقوقية غانيّة الثلاثاء.

وتمّ الكشف عن ترحيل هؤلاء المواطنين الشهر الماضي، عندما أعلن الرئيس الغاني جون ماهاما أنّ بلاده وافقت على استقبال الأشخاص المتحدّرين من غرب إفريقيا والذين يتمّ ترحيلهم من الولايات المتحدة.

وقال محامون من منظمة المجتمع المدني "ديموكراسي هاب" (Democracy Hub) في بيان، إنّ هؤلاء الأشخاص "رحّلوا قسرا في ثلاث مجموعات، في السادس من أيلول/سبتمبر و19 أيلول/سبتمبر و13 تشرين الأول/أكتوبر 2025".

وأفاد محامو أشخاص تمّ ترحيلهم الثلاثاء، بأنّ غانا أعادت عددا من هؤلاء إلى بلدانهم أو تركتهم في دولة ثالثة من دون أوراق، وفق ما نقلته فرانس برس.

من جانبها، رفعت "ديموكراسي هاب" دعوى قضائية في أكرا، تطعن فيها بقانونية اتفاق الترحيل وبالمعاملة التي يلقاها المرحّلون إلى غانا.

وكان وزير الخارجية الغاني صامويل أوكودزيتو أبلاكوا أقرّ الأسبوع الماضي، بأنّ بلاده تستقبل المرحّلين من الولايات المتحدة مقابل رفع قيود تفرضها الولايات المتحدة على التأشيرات.