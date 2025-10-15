العراق يشهد ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- تشهد معظم المحافظات العراقية يوم غدٍ الخميس، ارتفاعاً طفيفاً في درجات الحرارة مقارنةً بالأيام السابقة، وفق ما أعلنته هيئة الأنواء الجوية.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، اليوم الأربعاء، أن "غداً الخميس سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة لليوم السابق في المنطقتين الشمالية والجنوبية".

وأشارت إلى أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الخميس في جميع محافظات العراق، ستكون في السليمانية وأربيل 26، دهوك 27، نينوى وكركوك 32، الأنبار وصلاح الدين 33، ديالى 34، بغداد وبابل وكربلاء المقدسة والديوانية 35، النجف الأشرف والمثنى وواسط 36، ذي قار والبصرة 38، وميسان 39".

أما بالنسبة لطقس يوم الجمعة، فقالت الهيئة "سيكون صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

ولفتت إلى أن "السبت القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

موضحةً أن "يوم الأحد القادم سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية، ودرجات الحرارة تنخفض قليلاً في المنطقة الوسطى ومقاربة في المنطقتين الشمالية والجنوبية".