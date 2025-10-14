إقليم كوردستان ينضم رسمياً إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء، 14 تشرين الأول 2025، في بيان صادر عن حكومة الإقليم، عن انضمامه الرسمي إلى الاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة (IUCN).

ويعتبر هذا الإنجاز خطوة تاريخية تضع إقليم كوردستان في مصاف المجتمع الدولي، ويأتي هذا الإعلان خلال المؤتمر العالمي للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة المنعقد في أبوظبي، والذي يجمع دولاً وعلماء ومسؤولين بيئيين من جميع أنحاء العالم لتحديد أولويات الحفاظ على الطبيعة والبيئة عالمياً.

وأطلقت حكومة إقليم كوردستان، في أيلول الماضي المرحلة الأولى من مشروع الحزام الأخضر حول مدينة أربيل، والذي يتضمن زرع ملايين الأشجار بهدف تقليل التلوث، والتكيف مع تغيّرات المناخ، وزيادة المساحات الخضراء.

وتغطي المرحلة الأولى مساحة 13 ألف دونم، وتقتصر على زراعة أشجار الزيتون والفستق، فيما سيُزرع إجمالاً نحو سبعة ملايين شجرة ضمن المشروع.

وكان فريق من الخبراء والمهندسين الأجانب، بينهم مختصون من اليونان، قد أجروا دراسات ميدانية على تربة ومياه وهواء المنطقة لتحديد أنواع الأشجار الأنسب، وهو ما أسفر عن اعتماد الزيتون والفستق في هذه المرحلة.

ويمتد نطاق المرحلة الأولى إلى حدود بحركة، ومن المنتظر أن يكون للمشروع أثر ملموس على البيئة.

وينفَّذ هذا المشروع بتوجيه من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، ضمن خطة لزيادة الرقعة الخضراء في أربيل بنسبة تصل إلى 25% عند اكتماله.

يأتي مشروع الحزام الأخضر ضمن سلسلة خطوات اتخذتها حكومة الإقليم في السنوات الأخيرة لتحسين البيئة، شملت إغلاق مكبات النفايات العشوائية، وتنفيذ مشاريع في مجال الطاقة النظيفة، ليشكّل اليوم أحد أهم المشاريع الإستراتيجية في مواجهة التحديات البيئية.