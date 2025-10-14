طقس العراق.. أجواء صحوة وارتفاع طفيف في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت ارتفاعاً جديداً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الثلاثاء 14 اكتوبر 2025، أن "غداً الأربعاء سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع في جميع محافظات العراق".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأربعاء في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 27، السليمانية 28، أربيل 29، نينوى وكركوك 31، صلاح الدين والأنبار 32، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة وبابل 34، النجف الأشرف والديوانية وواسط 35، المثنى 36، ذي قار 37، ميسان والبصرة 38".

وأضاف، أن "يوم الخميس سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في جميع محافظات العراق".

وأشار إلى، أن "طقس يوم الجمعة سيكون صحواً إلى غائم جزئياً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وتابع، أن "يوم السبت القادم سيكون الطقس صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".