تناول الجوز بانتظام... كيف يؤثر على مستويات التوتر؟

أربيل (كوردستان24)- كشفت الأبحاث أن تناول الجوز بانتظام قد يساعد في إدارة التوتر.

وفي جزء من نظام غذائي صحي، يمكن أن يساعد الجوز في تحسين الصحة العامة، مما قد يؤدي إلى خفض التوتر، وفقاً لموقع فيري ويل هيلث.

هل يمكن لتناول الجوز أن يخفف التوتر؟

لا تزال الأبحاث محدودة، لكن بعض الدراسات تُظهر أن تناول الجوز قد يساعد في خفض التوتر. تشير الدراسات إلى أن الجوز قد:

يساعد في إدارة التوتر: وجدت دراسة أجريت على طلاب جامعيين أن تناول 56 غراماً من الجوز يومياً لمدة 16 أسبوعاً ساعد المشاركين على إدارة التوتر الأكاديمي بشكل أفضل.

تحسين النوم: في الدراسة نفسها، أفاد المشاركون أيضاً بالشعور بتحسن في نومهم. يُعد النوم الجيد جزءاً مهماً من إدارة التوتر.

التأثير على السيروتونين: أشارت دراسة أخرى صغيرة الحجم إلى أن تناول الجوز بانتظام قد يؤثر على مستويات السيروتونين (مادة كيميائية تُنظم المزاج)، مما يشير إلى وجود علاقة محتملة بين تناول الجوز بانتظام وتحسن المزاج والتوتر.



1. غني بالعناصر الغذائية



تحتوي حصة 30 غراماً من الجوز على حوالي:

219 سعرة حرارية.

1.5 غرام من الألياف.

4 غرامات من البروتين.

18 غراماً من الدهون (معظمها دهون متعددة غير مشبعة).

كما أنه مصدر لما يلي:

- الحديد

- المغنسيوم.

- الكالسيوم.

- البوتاسيوم.

- حمض الفوليك.

- البوليفينول (مضادات الأكسدة).

- النحاس.

- فيتامين هـ.

- الزنك.

2. غني بالدهون الصحية

يُعد الجوز مصدراً رائعاً للدهون المتعددة غير المشبعة (الجيدة)، خصوصاً أحماض أوميغا 3 وأوميغا 6 الدهنية.

كما يُعد الجوز غنياً بشكل خاص بحمض ألفا لينولينيك (ALA) وأحماض اللينوليك، التي لها تأثيرات مفيدة على دهون الدم، كما أنها قد تساعد في تقليل الالتهاب، والحفاظ على صحة الأوعية الدموية.

3. دعم صحة القلب

قد تساعد المركبات المضادة للالتهابات في حمض ألفا لينوليك (ALA) الموجودة في الجوز على تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب.

أظهرت بيانات من تحليل 26 تجربة سابقة أنه بالمقارنة مع من اتبعوا نظاماً غذائياً عادياً، فإن المشاركين الذين تناولوا نظاماً غذائياً غنياً بالجوز حققوا ما يلي:

- انخفاض الدهون الثلاثية.

- انخفاض كولسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL).

- انخفاض الكولسترول الكلي.

قد يكون استبدال الأطعمة الغنية بواسطة الدهون المشبعة بالجوز مفيداً بشكل خاص لصحة القلب. كما وجدت بعض الدراسات ارتباطاً بين تناول الجوز بانتظام وما يلي:

- تحسن ضغط الدم (مع تغييرات أخرى تحمي القلب).

- انخفاض خطر الوفاة بأمراض القلب.

- انخفاض خطر الوفاة بالسكتة الدماغية.

4. فوائد لصحة الدماغ

تشير بعض الأبحاث إلى أن خصائص البوليفينول المضادة للأكسدة والالتهابات الموجودة في الجوز قد تساعد في تحسين وظائف الدماغ، بما في ذلك الذاكرة والعمليات الإدراكية، بالإضافة إلى إبطاء التدهور العقلي المرتبط بالشيخوخة.

على الرغم من أن الدراسات واعدة، فإن الآثار الإيجابية لتناول الجوز على صحة الدماغ لم تُثبت بعد، وهناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث.

5. دعم صحة الأمعاء

قد يُساعد الجوز في دعم صحة الأمعاء من خلال تعزيز نمو بكتيريا الأمعاء الصحية. هناك حاجة إلى مزيد من الدراسات لدراسة آثار الجوز على ميكروبيوم الأمعاء.

يُعد الجوز أيضاً مصدراً للألياف الغذائية، والتي يمكن أن تساعد في علاج الإمساك.

6. التحكم في الوزن

على الرغم من غناه بالطاقة، أظهرت الأبحاث أن تناول الجوز بالكميات الموصى بها لا يرتبط بزيادة الوزن.

تشير بعض الدراسات إلى أن الجوز قد يساعد في إنقاص الوزن عند تناوله، في جزء من نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية، ربما لأنه يزيد من الشعور بالشبع.

7. التحكم بسكر الدم

وجدت بعض الدراسات أن المكسرات قد تكون لها آثار إيجابية على التحكم في نسبة السكر بالدم. وقد رُبط الجوز بانخفاض خطر الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.