قائد "سنتكوم" يدعو حماس لوقف إطلاق النار على المدنيين في غزة

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- طالب قائد القيادة الوسطى الأمريكية في الشرق الأوسط (سنتكوم) براد كوبر، اليوم الأربعاء، حركة حماس بالتوقف عن إطلاق النار على مدنيين فلسطينيين، بعدما نفذت الحركة عمليات إعدام بحق "عملاء".

وقال كوبر في بيان "نحثّ حماس بشدّة على وقف العنف وإطلاق النار على مدنيين فلسطينيين أبرياء في غزة على الفور، سواء في الأجزاء التي تسيطر عليها حماس في غزة أو في تلك التي المؤمّنة من قبل القوات الإسرائيلية خلف الخط الأصفر".

ومنذ إعادة انتشار الجيش الإسرائيلي بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي أدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب دور الوساطة في التوصل إليه، شدّدت حماس قبضتها على المدن المدمّرة وشنّت حملة قمع وعمليات إعدام ميدانية.

وحثّ كوبر الحركة الفلسطينية على استغلال "الفرصة التاريخية للسلام" من خلال "التراجع الكامل والالتزام الصارم بخطة الرئيس ترامب المكوّنة من 20 نقطة، ونزع السلاح بدون تأخير".

وقال "عبّرنا عن مخاوفنا للوسطاء الذين وافقوا على العمل معنا من أجل تعزيز السلام وحماية المدنيين الأبرياء في غزة".

ونشرت قناة الأقصى التابعة لحماس مقطع فيديو يظهِر إعدام ثمانية رجال مقيّدي الأيدي ميدانياً في مدينة غزة، قدّمتهم على أنهم "عملاء وخارجون عن القانون".

ويأتي الفيديو الذي يبدو أنه التقط الاثنين، في حين تنفّذ وحدة أمنية تابعة لحماس عمليات ضد عشائر وجماعات مسلّحة، يُشتبه بأن بعضها يحظى بدعم إسرائيلي.

وقال ترامب للصحافيين في البيت الأبيض الثلاثاء، إنّ حماس "قتلت عدداً من أفراد عصابة، وهذا لا يزعجني كثيراً".

وأضاف "لا بأس. إنّهما عصابتان سيئتان للغاية"، متعهّداً في الوقت ذاته نزع سلاح حماس.

ومع انسحاب القوات الإسرائيلية من مدينة غزة، باشرت الشرطة المسلّحة التابعة لحكومة حماس والتي يظهر عناصرها ملثمين دورياتها في الشوارع في شمال قطاع غزة.

وقال مصدر أمني فلسطيني في غزة لوكالة فرانس برس، "رسالتنا واضحة: لن يكون هناك مكان للخارجين عن القانون أو لمن يهددون أمن المواطنين".

وتشدّد إسرائيل والولايات المتحدة على أنّ حماس لا يمكن أن يكون لها أيّ دور في الحكومة المستقبلية في غزة.

المصدر: فرانس برس