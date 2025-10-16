المفوضية العليا للانتخابات: إصدار 400 غرامة بحق مخالفين حتى 14 تشرين الأول 2025

منذ ساعتين

بغداد (كوردستان24)- أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، أن مجلس المفوضين أصدر حتى تاريخ 14 تشرين الأول 2025 قرارات بفرض 400 غرامة بحق مرشحين وكيانات سياسية وأفراد خالفوا الضوابط الانتخابية المعتمدة.

وقالت جمانة الغلاي، المتحدثة الرسمية باسم المفوضية، في تصريح صحفي إن الغرامات شملت 291 رجلاً و49 امرأة، مشيرة إلى أن 60 من هذه الغرامات صدرت قبل انطلاق الحملة الانتخابية الرسمية.

وأكدت الغلاي أن المفوضية تتابع عن كثب جميع المخالفات المتعلقة بسير الحملات الانتخابية، مضيفةً أن الهدف من فرض الغرامات هو ضمان الالتزام بالتعليمات القانونية وتنظيم المنافسة الانتخابية بعدالة ونزاهة.

وشددت المفوضية على أن فرقها الرقابية ستواصل عملها في جميع المحافظات لرصد أي تجاوزات جديدة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يخرق الضوابط المحددة في قانون الانتخابات.