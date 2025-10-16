توقيف خمسة أشخاص في فرنسا بشبهة ضلوعهم بجريمة قتل مسيحي عراقي مقعد

منذ 11 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وضعت السلطات الفرنسية، اليوم الخميس، خمسة أشخاص قيد التوقيف الاحتياطي بشبهة ضلوعهم في جريمة قتل مسيحي عراقي مقعد في أيلول/سبتمبر في ليون (وسط شرق)، بحسب ما علمت وكالة فرانس برس من مصادر مطّلعة على الملف.

وأفاد أحد هذه المصادر أنّ الأشخاص الخمسة الذين أوقفوا الخميس في ليون كانوا جميعاً على اتصال بجزائري يبلغ 28 عاماً أُوقف في إيطاليا في إطار هذا التحقيق.

وتعرّض الضحية، آشور سارنايا، وهو مسيحي عراقي يبلغ 45 عاماً، للطعن في رقبته مساء 10 أيلول/سبتمبر في أسفل المبنى الذي يقطنه في ليون على يد رجل كان ينتظره ثم فرّ سيراً على قدميه.

وأثناء الهجوم، كان آشور سارنايا، وهو من ذوي الاحتياجات الخاصة، يصور فيديو بشكل مباشر عن الدين المسيحي، كعادته.

ولم يتمكن عناصر الإسعاف من إنعاشه.

وفي الثاني من تشرين الأول/أكتوبر، أُوقف في جنوب إيطاليا جزائري دخل إليها في الثاني عشر من أيلول/سبتمبر، وذلك بموجب مذكرة توقيف أوروبية صدرت في إطار هذا التحقيق.

المصدر: فرانس برس