توقيع 7 مؤلفات جديدة للكاتب الصحفي الكوردي شيركو حبيب بمكتبة فضاءات أم الدنيا

منذ 36 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شهد صالون مكتبة فضاءات أم الدنيا، مساء اليوم الخميس، حفل توقيع سبعة كتب جديدة، للكاتب الصحفي الك,ردي شيركو حبيب.

تحمل الكتب السبعة عناوين "الكورد في الأرشيف الوطني البريطاني وعدد من الصحف الأجنبية والعربية ١٩٤٥: ١٩٧٧، الكورد في عدد من وثائق العلاقات الخارجية للولايات المتحدة الأمريكية ١٩٥٨: ١٩٧٦، الحركة القومية الكوردية في كوردستان في عدد من وثائق وزارة الخارجية الأمريكية، أزمة الخليج: الكورد في العراق والمفاوضات الكوردية العراقية في وثائق الأرشيف الوطني البريطاني، حركات بارزان الوطنية في وثائق الأرشيف الوطني البريطاني، ملا مصطفى بارزاني: رمز أمة وعنوان نهضتها، رواق الأكراد".

وسبق للكاتب الصحفي شيركو حبيب توقيع كتابي "الكورد في وثائق الأرشيف البريطاني: الحملة العسكرية العراقية البريطانية على منطقة بارزان ١٩٣١: ١٩٣٢، و أخلاقيات العمل الصحفي"، ليشارك بتسعة كتب صادرة عن دار أم الدنيا للدراسات والنشر والتوزيع، في معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال يناير المقبل.

وقال شيركو حبيب، إنه سعيد بتجربة النشر مع دار مصرية ناجحة تقودها صحفية شابة، هي الكاتبة الصحفية ولاء أبو ستيت، مؤكداً استمراره في طبع أعمال جديدة مع الدار خلال الشهور المقبلة.

وأكدت الناشرة ولاء أبو ستيت، أن دار أم الدنيا سعيدة بنشر التاريخ الكوردي والتعريف به عبر مؤلفات صحفي وباحث ومترجم كبير هو الكاتب الصحفي شيركو حبيب، وأنها مستمرة في هذا المسار خلال الفترة المقبلة لتحقيق غاية التواصل بين الشعوب ونقل ثقافاتها والتعريف بحضاراتها ونضالها.