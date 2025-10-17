فرنسا تندّد بأحكام السجن على مواطنَيها في إيران وتطالب بالإفراج عنهما

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- ندّدت باريس بأحكام سجن طويلة صدرت بحق مواطنَين فرنسيين في إيران بتهم التجسس، معتبرةً إن التهم لا أساس لها من الصحة واصفةً العقوبة بـ "التعسفية".

وتحتجز إيران سيسيل كولر وشريكها جاك باريس منذ العام 2022، وهما من بين عشرات الأجانب ومزدوجي الجنسية الذين احتجزتهم السلطات خلال السنوات الماضية، وغالباً ما يكون ذلك بتهم تتعلق بالتجسس، بحسب "رويترز".

وتقول جماعات حقوقية ودول غربية إن المحتجزين يُستخدمون أوراقاً للمساومة، وهو ما تنفيه إيران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية باسكال كونفافرو للصحفيين: أود أن أبدي اهتماماً خاصاً لمواطنينا سيسيل كولر وجاك باريس، اللذين احتجزا لأكثر من 3 سنوات في إيران.

وأضاف: لقد حُكم عليهما تعسفياً، أمس الأول، فقط بالسجن لفترات طويلة جداً، إن التهم الموجهة إليهما، أياً كانت، لا أساس لها من الصحة على الإطلاق، نطالب بالإفراج الفوري عنهما.

وكانت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، قد ذكرت في الـ 14 اكتوبر تشرين الأول الحالي، أن السلطات الإيرانية حكمت عليهما، رغم من أن باريس وطهران أشارتا إلى إحراز تقدم في محادثات للإفراج عنهما قبل أسبوع.

وأضافت الوكالة، دون ذكر اسمي المحكومين على وجه التحديد، أن المحكمة حكمت على مواطن فرنسي بالسجن لست سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 20 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.

وقالت إنه حُكم على الآخر بالسجن 10 سنوات بتهمة التجسس لصالح فرنسا، والسجن 5 سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جريمة ضد الأمن القومي، والسجن 17 سنة بتهمة مساعدة أجهزة المخابرات الإسرائيلية.