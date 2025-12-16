مقتل ثلاثة من عناصر الأمن ومدني في اشتباكات جنوب إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قُتِل ثلاثة من عناصر الأمن ومدني في اشتباكات جنوب إيران، على ما أفادت وسائل الإعلام الرسمية الثلاثاء.

وأعلن الحرس الثوري الإيراني في بيان نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا) أن "ثلاثة من عناصر الأمن ومدني واحد قُتلوا عند المنطقة المحيطة بنقطة التفتيش في فهرج، في شرق محافظة كرمان" جنوب إيران.

وأوضحت شرطة كرمان، في بيان منفصل نشرته إرنا، أنّ "الحادث وقع الليلة الماضية خلال اشتباكات بين عناصر إرهابية وقوات متمركزة عند الحاجز".

وتقع مدينة فهرج على مقربة من محافظة سيستان بلوشستان في جنوب شرق البلاد على الحدود مع باكستان وأفغانستان وتُعدّ إحدى أقل المناطق نموا في البلاد وتشهد باستمرار اشتباكات بين قوات الأمن ومتمردين من الأقلية البلوشية وجماعات سنية متطرفة ومهربي مخدرات.