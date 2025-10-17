ترامب يرفض طلب زيلينسكي تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، خلال اجتماع "صعب ومتوتر" في البيت الأبيض أمس الجمعة، أنه لا يعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ توماهوك بعيدة المدى في الوقت الحالي.

وحض ترامب الذي أظهر تقاربا متجددا مع فلاديمير بوتين، نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على وقف الأعمال العدائية، متجاهلا طلباته بزيادة الدعم العسكري.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشل إن اجتماعه مع زيلينسكي كان "مثيرا للاهتمام ووديا للغاية، لكنني قلت له، كما اقترحت على الرئيس (الروسي فلاديمير) بوتين، أن الوقت حان لوقف القتل، وإبرام اتفاق!"، معتبرا أن على الطرفين المتحاربين "التوقف".

وأضاف "فليعلن كلاهما النصر، وليحكم التاريخ. كفى إطلاق نار، كفى قتلا".

وأقر الرئيس الأوكراني برفض واشنطن طلبه حاليا الحصول على صواريخ توماهوك الأميركية.

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماعه الذي استمر أكثر من ساعتين مع نظيره الأميركي في البيت الأبيض "أعتقد أن روسيا تخشى صواريخ توماهوك، تخشاها حقا، لأنها سلاح قوي".

وردّ على سؤال حول ما إذا كان يأمل في الحصول على هذا السلاح قائلا "أنا واقعي".

وكان ترامب أعرب عن تحفظه بشأن احتمال تسليم أوكرانيا هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 1600 كيلومتر، وتعارضها موسكو بشدة.

وقال الرئيس الأميركي لصحفيين جالسا أمام زيلينسكي إلى طاولة كبيرة "نأمل بألا يحتاجوا إليها. نأمل بأن يكونوا قادرين على الخروج من الحرب بدون مجرد التفكير بصواريخ التوماهوك".

وتسمح هذه الصواريخ لأوكرانيا بضرب العمق الروسي، واقترح زيلينسكي تبادلها بـ "آلاف" المسيّرات الأوكرانية.

ولم يقتنع الرئيس الأميركي بهذا الطرح، كما لم تقنعه "خرائط" لأهداف روسية محتملة عرضها عليه زيلينسكي، بحسب مصدر أوكراني.

إلى ذلك اعتبر زيلينسكي أن الرئيس الروسي "ليس جاهزا" للسلام، بينما أكد ترامب عكس ذلك، وفق ما نقلته فرانس برس.

وقال الرئيس الأميركي الذي أجرى محادثة مطولة مع نظيره الروسي الخميس "أعتقد أن الرئيس بوتين يريد إنهاء الحرب" في أوكرانيا.

واتفق الرئيسان الروسي والأميركي على الاجتماع قريبا في العاصمة المجرية بودابست.

وأكد ترامب الخميس "إحراز تقدّم كبير" خلال المحادثة الهاتفية مع بوتين التي أعلنت موسكو من جهتها أنّها كانت "صريحة جدا وقائمة على الثقة".

ومع اقتراب فصل الشتاء، تُكثّف روسيا هجماتها على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا. وأعلنت الجمعة السيطرة على ثلاث قرى أوكرانية في منطقتي خاركيف ودنيبروبيتروفسك (شرق).

ويثير تجدد تقارب الرئيسين الأميركي والروسي قلق كييف، لا سيما أن ترامب قدّم تقييما إيجابيا جدا لاتصاله مع بوتين الخميس، أمام زيلينسكي.

وأفاد بأنه ناقش مع بوتين وقف إطلاق النار في غزة الذي أدى فيه دور الوسيط.

ومنذ عودته إلى السلطة في كانون الثاني/يناير، كسر ترامب العزلة التي فرضتها القوى الغربية على بوتين منذ بداية غزوه أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.