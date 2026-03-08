إصابة خمسة مواقع نفطية في طهران ومحيطها بضربات أميركية وإسرائيلية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استهدفت الغارات الأميركية والإسرائيلية خلال الليل أربعة مخازن للنفط وموقعا لوجستيا يستخدم لنقل المنتجات النفطية في طهران ومحيطها، وفق ما أفاد مسؤول إيراني الأحد التلفزيون الرسمي في اليوم التاسع من الحرب.

وقال المدير العام للشركة الوطنية الإيرانية لتوزيع المنتجات النفطية كرامت ويس كرمي للتلفزيون الرسمي إن "طيران العدو استهدف الليل الماضي أربعة مخازن للنفط ومركزا لنقل المنتجات النفطية في وسط طهران والبرز".

وأفاد عن مقتل أربعة من موظفي الشركة بينهم سائقان، مشيرا إلى "تضرر" المنشآت الخمس.

لكنه أكد أن "الحريق تحت السيطرة".

وكان الدخان المتصاعد من الحرائق يغطي سماء طهران في الصباح، بحسب صحافيي فرانس برس.

وقال ويس كرمي إن إيران تملك "احتياطات كافية من الوقود".

AFP