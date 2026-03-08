الآلوسي ينعى ضحية قصف أربيل ويشن هجوماً لاذعاً على الميليشيات المسلحة

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أدان السياسي العراقي، مثال الآلوسي، بشدة الهجوم الذي استهدف مدينة أربيل، والذي أسفر عن فقدان الشاب "ولات طاهر" لحياته، واصفاً إياها بعملية "غدر" نفذتها جهات مسلحة خارجة عن القانون.

جاء ذلك في تدوينة نشرها الآلوسي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقاً)، حيث استهل موقفه بأبيات شعرية تعبر عن حالة الغضب ونفاد الصبر تجاه استمرار نزيف الدم العراقي، قائلاً: "قُم من جراحك قد صبرت طويلاً.. ما عاد صبرك يا عراق جميلاً".

ونعى الآلوسي ضحية القصف في أربيل، واصفاً إياه بـ "الشاب بعمر الزهور"، ومؤكداً أنه راح ضحية "قصف جبان لميليشيات إرهابية دخيلة"، في إشارة واضحة إلى الفصائل المسلحة التي تقف خلف الهجمات التي تستهدف أمن إقليم كوردستان.

ووجه السياسي العراقي تحية إجلال لضحايا الإرهاب، متمنياً "المجد والخلود لشهداء العراق وكوردستان الأبرار". كما توعد الجهات المنفذة للهجوم، مشدداً على أن "الخزي والعار ويوم الحساب قريب على الإرهاب الجبان".

تأتي تصريحات الآلوسي ضمن موجة من الاستنكارات السياسية والشعبية الواسعة للهجمات التي تتعرض لها مدينة أربيل بين الحين والآخر، والتي تهدف إلى زعزعة الاستقرار في إقليم كوردستان وعموم العراق.