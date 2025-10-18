العراق يشهد انخفاضاً في درجات الحرارة مع فرص هطول أمطار متفرقة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، أن الطقس سيكون صحواً يوم غدٍ الأحد في عموم المحافظات، مع تشكّل بعض الغيوم.

وأشارت في بيانٍ لها، أن الرياح "ستكون شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في الأقسام الغربية إلى 30 كم/س، مُسببة تصاعد الغبار، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق على العموم، والرؤية الأفقية (8-10) كم وفي الغبار (5-7) كم".

وتابع البيان أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ الأحد في جميع محافظات العراق، كالتالي: دهوك 28، السليمانية 29، أربيل 30، نينوى وكركوك والأنبار 32، صلاح الدين 33، بغداد وديالى وكربلاء المقدسة 35، النجف الأشرف وبابل 36، واسط والديوانية والمثنى 37، ميسان وذي قار 38، البصرة 39".

أما عن حالة الطقس ليوم الاثنين، فتوقعت الهيئة في بيانها، أن يكون "صحواً يتحول في المنطقة الشمالية إلى غائم جزئياً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة (10-20) كم/س، تنشط في الأقسام الغربية إلى 30 كم/س، مُسببة غباراً خفيفاً، ودرجات الحرارة تنخفض في عموم البلاد، والرؤية الأفقية (8-10) كم، وفي الغبار (5-7) كم".

وأشارت إلى أن "الثلاثاء القادم سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والشمالية مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة أعلى المرتفعات الجبلية، ويكون الطقس صحواً في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

وأضافت أن "طقس يوم الأربعاء القادم سيكون صحواً، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".