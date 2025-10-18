إجلاء عشرات آلاف الأشخاص في الفيليبين مع اقتراب العاصفة فينغشين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- غادر عشرات الآلاف ديارهم في جزيرة تقع في شرق الفيليبين السبت مع اقتراب العاصفة المدارية فينغشين بحسب فرق الانقاذ، فيما يخشى خبراء الأحوال الجوية فيضانات ساحلية.

ضربت العاصفة بلدية غوبات، جنوب شرق جزيرة لوزون الرئيسية، بعد ظهر السبت مصحوبة برياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة، بحسب هيئة الأرصاد الجوية الحكومية.

وبعد إجلاء السكان من المناطق الساحلية وغيرها من المناطق الخطرة للغاية، قالت السلطات المحلية إنه لم ترد تقارير حتى الآن عن وقوع أضرار جسيمة أو إصابات.

وقال عنصر الإنقاذ ريان استريلادو في غوبات لوكالة فرانس برس عبر الهاتف "شهدنا أمطارا غزيرة وهبوب رياح، وإن لم تكن عاتية".

ويتوقع أن تمر عين العاصفة مساء السبت قبالة سواحل الجزيرة البالغ عدد سكانها 270 ألف نسمة في منطقة بيكول، مصحوبة برياح قد تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة.

وقد تشتد العاصفة فينغشين قبل ان تبلغ اليابسة للمرة الثانية في وسط لوزون الأحد، على ما افادت هيئة الارصاد الجوية.

واضافت الهيئة أن الإعصار سيحمل أمطارا غزيرة، محذرة من خطر "منخفض إلى متوسط" لحدوث فيضانات ساحلية مع أمواج يراوح ارتفاعها بين متر ومترين.

وافاد مسؤولون محليون في إدارة الكوارث بأن نحو 27 ألفا من سكان مقاطعة ألباي وجزيرة كاتاندوانيس المجاورة نزحوا إلى مناطق أكثر أمانا.

وتجري عمليات الإجلاء بشكل كامل في منطقة غالبا ما تكون أول مساحة برية شاسعة تضربها الأعاصير التي تتشكل في غرب المحيط الهادئ.

وكل عام، تضرب الفيليبين أو تقترب منها حوالى 20 عاصفة أو إعصارا. وتكون عادة أفقر المناطق في البلاد الأكثر عرضة لتداعيات الكوارث الطبيعية.

ويفيد العلماء بأن التغيّر المناخي يجعل الظواهر المناخية القصوى أكثر تواترا وشدّة في أنحاء العالم.

وتأتي هذه العاصفة في الفيليبين بعد سلسلة من الزلازل أوقعت 87 قتيلا على الأقل في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، إضافة الى الإعصارين بوالوي وراغاسا اللذين حصدا ضحايا.

AFP