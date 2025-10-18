آري أحمد قادر: خطة حكومية لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية

منذ 20 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أكد المدير العام للمياه والصرف الصحي في إقليم كوردستان، المهندس آري أحمد قادر، اليوم السبت، أن التشكيلة الحكومية التاسعة شرعت في تنفيذ مجموعة من المشاريع الاستراتيجية لمعالجة أزمة المياه ومواجهة مخاطر الجفاف، بما يضمن استقرار وإمداد المياه في المستقبل.

وفي مقابلة مع كوردستان24، قال آري أحمد قادر، إن خطة الحكومة تركز على تقليل الاعتماد على المياه الجوفية وتعظيم الاستفادة من المياه السطحية.

وأشار إلى أن الهدف هو تأمين 70 إلى 75% من إمدادات المياه من المياه السطحية، بالإضافة إلى تحويل نحو 1800 بئر في عموم كوردستان إلى وضع الاحتياط.

وأكد المدير العام، أنه بدعم مباشر من رئيس الحكومة مسرور بارزاني، تم استئناف العمل في عدد من المشاريع المتوقفة إلى جانب تنفيذ مشاريع جديدة، ومن أبرزها:

- في أربيل: مشروع إمدادات المياه الطارئة، الذي سيساهم في حل نحو 65% من مشكلة المياه في المدينة، ومن المتوقع أن يصل التأثير إلى 100% عند اكتمال المشروع قريباً.

- في عقرة: مشروع مياه المزمع تنفيذه خلال العام المقبل.

- في بارزان: مشروع مياه يشمل 51 قرية، ويتوقع أن يكتمل في بداية عام 2026.

- في السليمانية: مشروع ضخم للصرف الصحي بقيمة 423 مليون دولار، حيث تم توقيع العقد، ومن المقرر أن يبدأ العمل فيه خلال شهر من الآن.