طقس العراق: انخفاض في درجات الحرارة وتوقعات بهطول أمطار متفرقة

منذ 47 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- توقّعت هيئة الأنواء الجوية العراقية استمرار انخفاض درجات الحرارة في عموم البلاد مع فرص تساقط أمطار وتشكّل الغبار.

وذكرت الهيئة في بيانٍ لها، أن "غداً الاثنين سيكون الطقس صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً جزئياً في المنطقة الشمالية مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الجبلية".

ووفق البيان، "ستكون الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة (10-20)كم/ تنشط في المنطقة الغربية الى (35)كم/ساعة، مسببة تصاعد الغبار ودرجات الحرارة على العموم تنخفض بضع درجات".

مشيراً الى أن "درجات الحرارة العظمى في مختلف محافظات العراق ستكون وفق الآتي: بغداد وبابل32، وكربلاء المقدسة31، والنجف الأشرف والمثنى والبصرة وميسان35، وذي قار 34، واسط والديوانية 33 ، والأنبار 30 وديالى 33 وصلاح الدين32، دهوك25 والسليمانية 26، أربيل 27، نينوى وكركوك 29".

وأضاف أن "يوم الثلاثاء سيكون الطقس صحواً مع ظهور بعض الغيوم في المنطقة الوسطى، وصحواً في المنطقة الجنوبية، أما في المنطقة الشمالية فيكون غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط أمطار خفيفة في المنطقة الحبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

أما حالة الطقس ليوم الأربعاء، فبحسب الهيئة "سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، وفي المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق".

فيما يكون الطقس الخميس "صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الوسطى وصحواً في المنطقة الجنوبية، وفي المنطقة الشمالية فيكون الطقس غائماً جزئياً مع فرصة لتساقط امطار خفيفة في المنطقة الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الوسطى وترتفع قليلاً في المنطقتين الشمالية والجنوبية".