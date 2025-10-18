إصابتان بالإيدز في البصرة تثيران الجدل… وحقوق الإنسان تطالب بإعلان الطوارئ

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصف مكتب حقوق الإنسان في البصرة الوضع الصحي في المحافظة بأنه "كارثة تتطلب إعلان حالة الطوارئ"، بعد تسجيل إصابتين بمرض الإيدز نتيجة نقل دم ملوث، إحداهما لفتاة صغيرة.

تفاصيل الحادثة

قال مهدي التميمي من مكتب حقوق الإنسان في البصرة لـكوردستان24 إن أحد المصابين شاب يبلغ 14 عامًا يعاني من مرض الثلاسيميا ويتلقى نقل دم منتظم في مراكز حكومية. وأضاف أن طفلة أخرى أُصيبت بالطريقة ذاتها بعد نقل دم لها في إحدى دوائر صحة المحافظة.

"رفعنا دعوى قضائية وننتظر نتائج التحقيق. ما حدث يتطلب إعلان حالة الطوارئ، حتى في الدول الفقيرة يُتعامل مع هكذا حوادث بجدية تامة."

موقف وزارة الصحة

من جانبها، وزارة الصحة الاتحادية لم تنفِ الواقعة لكنها وصفت ما أعلنه مكتب حقوق الإنسان بأنه غير مؤكد علمياً، مشيرة إلى أن لجنة تحقيقية ستتولى التحقق من التفاصيل.

قال سيف البدر، الناطق باسم وزارة الصحة، لـكوردستان24: "لا يوجد فحص في العالم دقته مئة بالمئة. حتى الآن لا يوجد دليل علمي على أن الدم المنقول كان ملوثًا. تم تشكيل لجنة تحقيق مختصة من الدائرة ومن مركز الوزارة للتدقيق في الموضوع".

الإحصاءات الرسمية

أما الدكتور حسين علي، مدير مركز مرض العوز المناعي، فقال إن المرض دخل العراق عام 1986، وحتى الآن تم تسجيل 3307 إصابات مؤكدة، وجميعهم على قيد الحياة ويتلقون العلاج. وأكد أن الاكتشاف المبكر يساعد المصاب على التعايش مع المرض.

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، تؤكد وزارة الصحة أن ما أورده مكتب حقوق الإنسان حول إصابة أحد الأطفال لم يثبت بعد من الناحية العلمية، وأن اللجنة التحقيقية المشكلة ستُعلن نتائجها قريبًا لتحديد مدى صحة ما جرى تداوله.



تقرير: سيف علي – كوردستان24