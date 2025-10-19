باستثمار يبلغ 4.3 تريليون دينار.. حكومة إقليم كوردستان تطلق ثورة في مشاريع الطرق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- في خطوة استراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية ودفع عجلة التنمية، كشفت حكومة إقليم كوردستان في كابينتها التاسعة عن تنفيذ حزمة ضخمة من مشاريع الطرق والمواصلات، شملت كافة محافظات وإدارات الإقليم دون تمييز، بتكلفة إجمالية بلغت 4.3 تريليون دينار عراقي.

وتأتي هذه المشاريع الطموحة ضمن رؤية الحكومة لدعم القطاعات الحيوية كالصناعة، والسياحة، والزراعة، بالإضافة إلى هدف رئيسي يتمثل في رفع مستوى السلامة المرورية وتقليل حوادث السير.

خارطة طريق نحو التنمية.

وفقًا للإحصاءات الرسمية، تضمنت خطة الحكومة 1,119 مشروعًا في قطاع الطرق، تمتد على طول إجمالي يبلغ 5,126 كيلومترًا. وقد أُنجز منها حتى الآن 718 مشروعًا، بينما لا يزال العمل جاريًا في 401 مشروع آخر.

توزيع جغرافي شامل

تتوزع هذه المشاريع على كافة أنحاء الإقليم، مما يعكس اهتمام الحكومة بتنمية متوازنة تشمل المدن الكبرى والمناطق النائية على حد سواء:

محافظة أربيل: حظيت العاصمة بحصة كبيرة بلغت 271 مشروعًا، بتكلفة 2.2 مليار دينار، وبطول إجمالي للطرق بلغ 1,963 كيلومترًا.

محافظة السليمانية: تم تنفيذ 395 مشروعًا بتكلفة 468 مليار دينار، وبطول طرق يصل إلى 1,205 كيلومترًا.

محافظة دهوك: شملتها الخطة بـ 127 مشروعًا استراتيجيًا، بتكلفة 986 مليار دينار، وبطول طرق بلغ 986 كيلومترًا.

الإدارات المستقلة: امتدت المشاريع لتشمل الإدارات المستقلة، حيث تم تنفيذ 102 مشروع في سوران، و69 مشروعًا في كرميان، و97 مشروعًا في رابرين، و13 مشروعًا في زاخو، بتكاليف إجمالية تصل إلى مئات المليارات من الدنانير.

تُعد هذه المشاريع، التي تشمل إنشاء طرق جديدة وتوسيع وتأهيل الطرق القائمة وإنشاء طرق مزدوجة، بمثابة شرايين حيوية تهدف إلى تسهيل حركة المواطنين والتجارة، وربط المدن والقرى بشبكة مواصلات حديثة وآمنة، مما يمهد الطريق لمرحلة جديدة من النمو الاقتصادي والازدهار في إقليم كوردستان.