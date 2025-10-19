إنجازات بيئية في كوردستان: خطوات واسعة لمواجهة التلوث وتعزيز الطاقة النظيفة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت هيئة البيئة في إقليم كوردستان، اليوم الأحد 19 تشرين الأول/أكتوبر 2025، عن تحقيق سلسلة من الخطوات العملية في إطار جهود حماية البيئة، من أبرزها إيقاف 3500 مولدة أهلية وإغلاق 85 مصفاة نفطية غير قانونية.

وقال المتحدث باسم الهيئة صنعان عبد الله في تصريحٍ لـ كوردستان24، إن هذه الإجراءات جاءت عقب الاجتماع السنوي الأول للمجلس الأعلى لحماية البيئة في الإقليم، الذي عُقد استنادًا إلى القانون رقم (8) لسنة 2008 الخاص بحماية وتحسين البيئة.

وأوضح أن الاجتماع تضمن عرض تقرير شامل عن تغيّر المناخ والجهود البيئية المتواصلة منذ عام 2024، مشيرًا إلى أن الهيئة اتخذت عدة خطوات مؤثرة لتحسين الواقع البيئي، أبرزها:

1- إيقاف 3500 مولدة أهلية بفضل تحسن الإمدادات الكهربائية الوطنية وتوسعة مشاريع الطاقة.

2- إغلاق 85 مصفاة غير قانونية كانت تسبّب أضرارًا بيئية جسيمة.

3- تشجيع الطاقة النظيفة عبر دعم استخدام السيارات الصديقة للبيئة والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة وإدارة المياه.

4- إنشاء سدود وأحواض مائية لتعزيز الموارد المائية والحفاظ على التوازن البيئي.

وأكد عبد الله أن التشكيلة التاسعة لحكومة الإقليم قدمت خدمات نوعية في مجال حماية البيئة.

مشيرًا إلى أن مشروع “الحزام الأخضر” في أربيل والحدائق العامة يُعدان من المشاريع الاستراتيجية لتحسين جودة الهواء.

واختتم المتحدث تصريحه بالقول: ناقشنا في هذا الاجتماع مختلف التحديات البيئية في إقليم كوردستان وسبل وضع حلول عملية مستدامة لمعالجتها.