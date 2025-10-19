رئيس حكومة كوردستان يدشّن الطريق المزدوج (گومسپان- سماقولي) الإستراتيجي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- دشّن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الطريق المزدوج (گومسپان- سماقولي) الإستراتيجي.

يأتي إنجاز هذا المشروع، في إطار جهود التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل الحيوية.

ويُنفذ المشروع بتوجيه مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبإشراف فني وتنفيذي من قبل شركة "هيمن غروب" المحلية، وفق أعلى المعايير الهندسية والمواصفات الدولية للجودة والسلامة.

وسيسهم الطريق الجديد في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز النشاطين السياحي والتجاري لعاصمة الإقليم، باعتباره أحد أهم مشاريع البنية التحتية الحديثة التي تنفذها الحكومة.

وأُنشئ الطريق المزدوج (كومسبان – سماقولي) ضمن مشروع تطوير سد كومسبان الاستراتيجي الذي يُعد من المشاريع الكبرى في مجال السياحة والاقتصاد، بتكلفة بلغت 210 مليارات دينار.

ويمتد الطريق بطول 30 كيلومتراً ويتألف من 6 أنفاق و3 جسور علوية، ليشكّل عند افتتاحه محوراً مرورياً رئيسياً يربط بين محافظتي أربيل والسليمانية، ويعزز مكانة الإقليم كمركز اقتصادي وسياحي متطور.