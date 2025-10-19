مسرور بارزاني يُدشّن الطريق المزدوج (گومسپان- سماقولي) الإستراتيجي

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- من المقرّر أن يدشّن رئيس وزراء إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأحد، الطريق المزدوج (گومسپان- سماقولي) الإستراتيجي.

يأتي إنجاز هذا المشروع، في إطار جهود التشكيلة التاسعة لحكومة إقليم كوردستان لتطوير البنية التحتية وتعزيز شبكات النقل الحيوية.

ويُنفذ المشروع بتوجيه مباشر من رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، وبإشراف فني وتنفيذي من قبل شركة "هيمن غروب" المحلية، وفق أعلى المعايير الهندسية والمواصفات الدولية للجودة والسلامة.

وسيسهم الطريق الجديد في تسهيل حركة المواطنين وتعزيز النشاطين السياحي والتجاري لعاصمة الإقليم، باعتباره أحد أهم مشاريع البنية التحتية الحديثة التي تنفذها الحكومة.

وأُنشئ الطريق المزدوج (كومسبان – سماقولي) ضمن مشروع تطوير سد كومسبان الاستراتيجي الذي يُعد من المشاريع الكبرى في مجال السياحة والاقتصاد، بتكلفة بلغت 210 مليارات دينار.

ويمتد الطريق بطول 30 كيلومتراً ويتألف من 6 أنفاق و3 جسور علوية، ليشكّل عند افتتاحه محوراً مرورياً رئيسياً يربط بين محافظتي أربيل والسليمانية، ويعزز مكانة الإقليم كمركز اقتصادي وسياحي متطور.

تحدي الصخر وإرادة الإعمار

وبحسب قول المهندس أمير عبدالخالق مدير مشاريع الطرق في مجموعة هيمن كروب، الجهة المنفذة للمشروع، لم يكن شق هذا الطريق الذي يمتد لمسافة 22 كيلومترًا مهمة سهلة.

فقد تطلب المشروع، الذي يمر عبر تضاريس جبلية وعرة، عملية هندسية ضخمة تمثلت في قطع وإزالة ما يزيد على 10 ملايين متر مكعب من الصخور الصلبة.

وبسواعد وخبرات محلية، وبمشاركة أسطول ضخم ضم أكثر من 600 آلية ثقيلة و2000 عامل ومهندس، تحولت الجبال الصماء إلى مسار آمن وفسيح.

واشار عبدالخلاق الى ان الطريق صُمم وفقًا لأحدث المعايير العالمية، حيث يتألف من مسارين ذهابًا وإيابًا، بعرض 10 أمتار لكل مسار، ويشمل 6 جسور سفلية و3 جسور علوية و70 عبّارة صندوقية لتصريف المياه.

وقد تم استخدام أكثر من 300 ألف طن من الإسفلت عالي الجودة لضمان متانته وقدرته على تحمل مختلف الأوزان والظروف المناخية.

بوابة للسياحة وممر للتجارة

يكتسب الطريق أهمية استثنائية بمروره بمحاذاة سد كومسبان، مما يحول المنطقة إلى وجهة سياحية واعدة تجمع بين جمال الطبيعة وسهولة الوصول.

ومن المتوقع أن يساهم الطريق بشكل مباشر في إنعاش القرى والمناطق المحيطة، وتسهيل حركة التجارة والبضائع بين محافظتي أربيل والسليمانية، اللتين تعدان من أهم المراكز الاقتصادية في الإقليم.

جزء من رؤية شاملة

يأتي هذا الإنجاز ضمن رؤية أوسع للكابينة الحكومية التاسعة في إقليم كوردستان، والتي تضع تطوير البنية التحتية للطرق على رأس أولوياتها.

فمنذ تشكيلها، تم تنفيذ أكثر من 700 مشروع طرق استراتيجي لربط المدن والقرى وتسهيل حركة المواطنين والتجارة.

ومع قرب افتتاحه، لا يمثل طريق كومسبان-سماقولي مجرد مسار إسفلتي، بل هو شريان حياة جديد يضخ دماء التنمية في قلب كوردستان، ويروي قصة نجاح وإصرار على بناء مستقبل أكثر إشراقًا وازدهارًا.