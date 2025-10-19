هدنة جديدة بين أفغانستان وباكستان تليها مباحثات

منذ 49 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بعد مواجهات دامية، توصلت باكستان وأفغانستان، اليوم الأحد، إلى اتفاق جديد لوقف إطلاق النار في مفاوضات جرت في قطر، على أن تعقبه لقاءات بين الطرفين لجعله دائماً.

وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان إن الجانبين اتفقا خلال المحادثات "على وقف فوري لإطلاق النار، وإنشاء آليات تُعنى بترسيخ السلام والاستقرار الدائمين بين البلدين".

وأضاف البيان "توافق الطرفان على عقد اجتماعات متابعة خلال الأيام القليلة القادمة، لضمان استدامة وقف إطلاق النار والتحقق من تنفيذه بطريقة موثوقة ومستدامة، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في البلدين".

ولم تُكشف تفاصيل هذا الاتفاق ولا طبيعة الآليات التي ذكرها البيان، لكن من المقرر أن يلتقي الطرفان في 25 تشرين الأول/أكتوبر في تركيا، الدولة الوسيطة أيضاً إلى جانب قطر، لضمان تنفيذه، وفق إسلام آباد.

وقال وزير الدفاع في حكومة طالبان محمد يعقوب "لقد توصلنا إلى نتيجة مفادها أن يحترم كل بلد الآخر، وألا ينتهك حقوقه، وألا يدعم أعمالاً عدائية ضده، ولن يُسمح لأي حزب أو مجموعة بأن تضر بأمن البلد الآخر أو تهاجمه".

وخاضت كابول وإسلام آباد على مدى أسبوع مواجهات أسفرت عن مقتل عشرات من المقاتلين والمدنيين، ووصلت ارتداداتها إلى كابول حيث وقعت انفجارات.

وتوصل البلدان إلى هدنة الأربعاء، لكن أفغانستان اتّهمت جارتها بخرق الهدنة وشنّ غارات على أراضيها الجمعة.

وأكّدت مصادر أمنية باكستانية شنّ "غارات جويّة دقيقة" لضرب مجموعة مسلحة على الأراضي الأفغانية.

وشددت سلطات طالبان على حقها بالردّ، لكنها طلبت من قواتها الامتناع عن ذلك "احتراماً لفريق المفاوضين".

المصدر: أ ف ب