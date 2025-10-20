الأمن السوري يكتشف سجناً تحت الأرض كان يُستخدم لتعذيب مدنيين بحمص

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- عثرت قوات الأمن السورية، اليوم الاثنين، على سجن سري تحت الأرض بريف حمص (وسط)، استخدمه النظام السابق لاحتجاز مدنيين وتعذيبهم.

ووفق وكالة الأنباء السورية "سانا"، "عثرت قوى الأمن الداخلي في منطقة المخرم بريف حمص الشرقي، على سجن تحت الأرض شمال قرية بويضة السلمية كان يستخدمه النظام البائد خلال فترة الثورة لاحتجاز المدنيين".

ونقلت الوكالة عن معاون مدير المنطقة عمر الموسى، قوله، إن "اكتشاف السجن جاء قبل نحو عشرة أيام أثناء قيام دوريات الشرطة بعمليات تفتيش وبحث عن أماكن يشتبه باستخدامها لأغراض مشبوهة ضمن نطاق المنطقة".

وأشار الموسى إلى أن "السجن عبارة عن مخبأ تحت الأرض مزود بباب حديدي مغلق، وبداخله تجهيزات مثل فرش إسفنجية وأغطية صوفية وأدوات تستخدم في التعذيب مثل العصي والحبال".

كما يحتوي على "كتب ومطبوعات كانت موجهة للميليشيات المدعومة من النظام البائد"، وفق الموسى.

وبيّن الموسى أن الموقع "يتصل بنفق بعمق خمسة أمتار وطول أربعين متراً".

وأكد أن "الأجهزة الأمنية تبذل كل الجهود لحفظ أمن المنطقة واستقرارها، وستتصدى بحزم لأي محاولات تهدد أمن وسلامة المواطنين".

وسبق أن عثرت قوى الأمن بمحافظة حمص في 24 سبتمبر/ أيلول على سجن تحت الأرض في منطقة زراعية قرب قرية أبو حكفة، كان يستخدمه النظام السابق لاحتجاز مدنيين.

المصدر: الأناضول