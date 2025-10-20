الأعرجي: موقفنا ثابت برفض استخدام الأجواء العراقية للهجوم على إيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أكد مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، أن العراق لن يسمح، بأي شكل من الأشكال، باستخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة.

وقال الأعرجي في مؤتمرٍ صحفي مشترك مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، اليوم الإثنين، إن "العراق لن يسمح بأي شكل من الأشكال باستخدام أراضيه أو أجوائه لتهديد إيران أو أي دولة مجاورة".

مشدداً على "التزام بغداد الكامل بالاتفاق الأمني الموقّع مع طهران".

وأضاف أن "الحكومة العراقية تعمل من أجل ترسيخ الاستقرار في المنطقة ومنع أي تصعيد أو توتر قد يهدد الأمن الإقليمي".

وأشار إلى أن العراق قدّم شكوى رسمية ضد إسرائيل إلى مجلس الأمن الدولي.

موضحاً أن "رئيس الوزراء جدد خلال اجتماع القمة العربية، وفي لقاءاته مع قادة دول أخرى، موقف بغداد الرافض لأي استخدام للأجواء العراقية في شن هجمات على إيران".

لافتاً إلى أن مشاركة العراق في قمة شرم الشيخ بهدف وقف الاعتداءات على فلسطينيي غزة، و"عدم السماح بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار في غزة".

وأوضح الأعرجي أن "العراق يعارض فرض أي نوع من العقوبات على الدول الأخرى".

وقال: نؤمن بأن المشاكل يجب أن تُحل من خلال الحوار والطرق الدبلوماسية.