وزارة المالية الاتحادية تتسلم 120 مليار دينار من إلايرادات غير النفطية لإقليم كوردستان

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان أن دائرة الخزينة الاتحادية قامت يوم الثلاثاء الموافق 21 تشرين الأول 2025، بتحويل إيرادات غير نفطية للإقليم لشهر آب الماضي إلى الحساب المصرفي الخاص بوزارة المالية الاتحادية لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.

وبحسب بيان الوزارة، فإن المبلغ المحوّل بلغ 120 مليار دينار عراقي، وتم تحويله نقدًا وبشكل مباشر إلى الحساب الرسمي المعتمد، في إطار التفاهمات المالية بين حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية بشأن تنظيم الإيرادات النفطية وآليات صرفها.

وأكدت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا للاتفاقات المالية التي تهدف إلى ضمان الشفافية وتوحيد إدارة الموارد غير النفطية، بما يعزز التعاون المالي بين بغداد وأربيل ويضمن استحقاقات الإقليم وفق الموازنة العامة لعام 2025.