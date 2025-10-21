مهرجان منتجات الخريف في بيرمام.. نافذة لتسويق المنتجات المحلية ودعم المزارعين

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انطلقت في فی سد كومسبان باربیل فعاليات مهرجان بیرمام لمنتجات الخريف، الذي يهدف إلى دعم وتسويق المنتجات المحلية التي تشتهر بها المنطقة. ويُعد هذا المهرجان، الذي يُقام للمرة الأولى في هذا الموقع، فرصة للمزارعين والمنتجين المحليين لعرض منتجاتهم مباشرة للمستهلكين.

يضم المهرجان أكثر من 40 كشكاً، يعرض فيها أكثر من 60 مزارعاً من مختلف مدن إقليم كردستان منتجاتهم المتنوعة، والتي تشمل الفواكه والخضروات الطازجة، ومنتجات الألبان، والعسل الطبيعي، والمخللات، وغيرها من المنتجات التي يتم إعدادها في المنازل.

وقد عبر المشاركون عن سعادتهم بهذه المبادرة، حيث قالت إحدى المشاركات: "هذه هي المرة الأولى التي نشارك فيها في مهرجان هنا. المنتجات التي نعرضها جميعها من مزارعنا الخاصة، وقد لاقى المهرجان نجاحاً وإقبالاً كبيراً من الزوار". وأضافت أن هذه الفعالية تمنحهم فرصة لتسويق منتجاتهم التي يصعب عليهم بيعها في أماكن أخرى.

من جانبهم، أشاد زوار المهرجان، الذين قدموا من أربيل ومناطق أخرى، بجودة المنتجات المعروضة وأسعارها المناسبة. وقال أحد الزوار: "جئنا خصيصاً للمهرجان بعد أن سمعنا عنه، وقد أعجبتنا المنتجات الطبيعية والخالية من المواد الحافظة". وأعربت زائرة أخرى عن أملها في استمرارية مثل هذه المهرجانات لدعم المنتجين المحليين وتشجيعهم.

وأكد منظمو المهرجان أن الهدف الرئيسي من إقامته هو دعم المزارعين وتوفير منصة لهم لبيع منتجاتهم، بالإضافة إلى تعريف الجمهور بجودة وتنوع المنتجات المحلية. ويأمل المشاركون أن يصبح هذا المهرجان تقليداً سنوياً، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة وتعزيز الثقة بالمنتج المحلي.