وزير الكهرباء في كوردستان: نحو كهرباء مستمرة على مدار 24 ساعة بحلول عام 2026

منذ 45 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد كمال محمد صالح، وزير الكهرباء في حكومة إقليم كوردستان، أن وزارته تعمل على تنفيذ البرنامج الوزاري لرئيس الحكومة السيد مسرور بارزاني بهدف حل أزمة الكهرباء المزمنة منذ أكثر من ثلاثة عقود، مشيرًا إلى أن مشروع الكهرباء المستمرة على مدار 24 ساعة يشهد تقدمًا كبيرًا بالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء.

وأوضح الوزير، في لقاء صحفي، أن عدد المشتركين في شبكة الكهرباء ارتفع إلى مليون وتسعمائة وخمسين ألف مشترك، بعد إضافة نحو 500 ألف مشترك جديد خلال هذه الدورة الحكومية، مؤكدًا أن هذا المشروع بات ضرورة عصرية تخدم التنمية والاستقرار المعيشي للمواطنين.

وأضاف أن الطاقة الإنتاجية الحالية بلغت 4,200 ميغاواط، بزيادة قدرها 1,840 ميغاواط مقارنة بالدورات السابقة، مبينًا أن هذه الزيادة تحققت بفضل الإصلاحات الإدارية وتقليل الفاقد ودعم مجلس الوزراء والعاملين في الوزارة، إضافة إلى التوسع في استخدام الغاز الطبيعي والطاقة النظيفة.

وأشار الوزير إلى أبرز المحطات التي ساهمت في رفع الإنتاج:

محطة بازيان بطاقة 750 ميغاواط

محطة خورمالة بطاقة 500 ميغاواط

محطة هلمي خبات بطاقة 300 ميغاواط

محطة كرميان بطاقة 165 ميغاواط

محطة ديرالوك بطاقة 38 ميغاواط

إضافة إلى إعادة تشغيل محطات أربيل والسليمانية ودهوك بطاقة 87 ميغاواط، ومعالجة المشاكل الفنية في محطتي دوكان ودربندخان الكهرومائيتين وتوحيد العقود مع المستثمرين.

وفي جانب حماية البيئة، أوضح وزير الكهرباء أن 84% من إنتاج الكهرباء في الإقليم أصبح من مصادر نظيفة، منها 83% من الغاز الطبيعي و1% من الطاقة الكهرومائية، مؤكدًا أن هذا التحول أسهم في تقليل الانبعاثات الضارة وحماية صحة المواطنين.

وأشار إلى أن محطة گرميان تُعد الأولى من نوعها في الإقليم والعراق، إذ تستفيد من الغاز المصاحب لاستخراج النفط بدلًا من حرقه، مما يسهم في إنتاج طاقة نظيفة ومستدامة. كما تم تنفيذ مشاريع للطاقة الشمسية تجاوزت 50 ميغاواط ضمن استراتيجية الحكومة لتنويع مصادر الطاقة.

وفي ما يتعلق بنقل وتوزيع الكهرباء، أوضح الوزير أنه تم تنفيذ 3,353 مشروعًا في مجال التوزيع و61 مشروعًا في مجال النقل، بدعم مباشر من المواطنين وجهود كوادر الوزارة رغم الظروف المالية الصعبة. كما تم إنشاء محطات جديدة في مناطق عدة، منها شيروان مزن، كرميان، كسنزان، مخمور، روناكي، نيشتمان وغيرها، إلى جانب مد خطوط ضغط عالٍ استراتيجية تربط محافظات الإقليم بالعراق وتركيا.

ولفت إلى أن الوزارة أنجزت مشروع الشبكة الذكية الذي يهدف إلى تحقيق توزيع عادل للكهرباء بنسبة 80%، وتقليل نسبة الفاقد من 45% إلى 31%، واستعادة 14% من الإيرادات المفقودة إلى خزينة الدولة، إضافة إلى الحد من سرقة الكهرباء وربط مئات المشتركين الجدد.

وبيّن الوزير أن مشروع الكهرباء على مدار 24 ساعة غطّى حتى الآن مراكز المدن الكبرى: أربيل، السليمانية، دهوك، وحلبجة، ليستفيد منه نحو أربعة ملايين مواطن، إلى جانب 116 ألف موقع تجاري ومؤسسة حكومية ومدرسة ومركز صحي.

وختم كمال محمد صالح تصريحه بالقول:

"كانت حلبجة أول محافظة في الإقليم والعراق تحصل على كهرباء مستمرة 24 ساعة، واليوم يعيش المواطنون في بيئة أنظف بعد إيقاف أكثر من 3,200 مولّد ملوِّث. هدفنا أن يحصل كل مواطن في كوردستان على كهرباء مستمرة على مدار اليوم بحلول نهاية عام 2026."