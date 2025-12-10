فرق مؤسسة بارزاني الخيرية تُكثّف جهودها لمساعدة المتضررين في چمچمال

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- قال رئيس مؤسسة بارزاني الخيرية، موسى أحمد، اليوم الأربعاء 10 كانون الأول 2025، إن التكاتف الشعبي في أوقات الكوارث يمثل "مصدر سعادة كبيرة" للمؤسسة، مشيداً بسرعة استجابة المواطنين كلما وقع حادث طبيعي.

وأوضح أحمد في مقابلة مع كوردستان24، أن سيول قضاء چمچمال قوبلت بتدخل عاجل من الرئيس بارزاني، الذي تواصل سريعاً مع المؤسسة ووجّه بتسخير جميع الإمكانات لتقديم الدعم اللازم للمتضررين.

وأضاف أن جهات محلية وخارجية بادرت أيضاً بإبداء استعدادها للتعاون والمساعدة.

وأكد رئيس المؤسسة أن فرق بارزاني الخيرية تعمل ميدانياً بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة، وأن جهود الإغاثة ستستمر "حتى إنهاء المهمة بالكامل في چمچمال".

وأشار إلى وجود تنسيق متواصل مع الجهات المختلفة لتأمين الاحتياجات الضرورية للمتضررين بشكل تدريجي ومنظم.

وفي السياق ذاته، قال إسماعيل عبد العزيز، عضو فريق إدارة مؤسسة بارزاني الخيرية، إن الفرق الميدانية وصلت إلى المناطق المتضررة بتوجيه مباشر من الرئيس بارزاني، وبدأت بتقديم المساعدات العاجلة للأهالي.

وأضاف في تصريح لـ كوردستان24 اليوم الأربعاء، أن الفرق باشرت بتقييم حجم الأضرار وتسجيل أسماء المتضررين وتقديم الدعم وفقاً لاحتياجات كل عائلة.

وكان قائممقام قضاء چمچمال، رمك رمضان، قد أعلن في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء 9 كانون الأول 2025، أن السيول تسببت بوفاة شخصين وإصابة 14 آخرين، إضافة إلى تضرّر أكثر من 500 عائلة و100 متجر، وغمرت المياه أربعة أحياء داخل حدود القضاء.