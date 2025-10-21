وزير الاتصالات: شراكة كوردستان والإمارات تجسّد رؤية مشتركة للأمل والتقدّم

منذ 25 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أكد وزير الاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، آنو جوهر، أن العلاقة بين إقليم كوردستان ودولة الإمارات العربية المتحدة تمثل أكثر من مجرد تحالف سياسي أو اقتصادي، بل هي رؤية أمل وتقدّم مشتركة تجمع بين شعبين يؤمنان بقدرة الإنسان وقوة التعاون.

وقال الوزير في منشور له على منصة “إكس” (تويتر سابقًا)، إن هذه الشراكة المتجذّرة في إرث الآباء المؤسسين تتواصل اليوم بقيادة كل من رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني ونائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يعيد رسم ملامح الشرق الأوسط من خلال تحويل الطموح إلى إنجاز، والصداقة إلى قوة للتنمية المستدامة والازدهار الدائم.

وأضاف جوهر أن “كوردستان والإمارات تعملان معًا لبناء المستقبل، لا مجرد تنفيذ مشاريع محددة”، مقدّمًا شكره وتقديره إلى كاک آرين بارزاني على “روحه القيادية وإبداعه ودوره في دفع هذه المسيرة المشتركة نحو الأمام”.

وختم الوزير تغريدته بالقول:

“#Kurdistan_UAE ليست مجرد شراكة… إنها رؤية مشتركة تصنع الأمل وتبني المستقبل.”