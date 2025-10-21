مأساة تهز شنكال.. وفاة زوجين إيزيديين في يوم واحد

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- خيم الحزن على قضاء شنكال اليوم، إثر وفاة زوجين إيزيديين في حادثتين مأساويتين وقعتا خلال ساعات قليلة.

فقد توفي صباح اليوم، سالم جمو حجي، وهو من أبناء المكوّن الإيزيدي في قضاء شنكال، إثر جلطة مفاجئة أنهت حياته. وبعد ساعات فقط من رحيله، فارقت زوجته وضحى حسن الحياة في حادث مؤسف، لتلتحق بزوجها في اليوم نفسه.

الزوجان اللذان ارتبطا قبل نحو خمسة عشر عامًا، لم يُرزقا بأطفال، وتقاسما معًا رحلة النزوح والمعاناة بعد عام 2014، حيث عاشا لسنوات في مخيم بيرسفي ضمن إدارة زاخو المستقلة.

وقبل أربع سنوات، عادا إلى قريتهما وردية التابعة لناحية تل عزير في شنكال، سعيًا لحياة مستقرة بعد سنوات من التهجير.

وقد أثارت الحادثة حزنًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا في أوساط المجتمع الإيزيدي وسكان المنطقة، الذين وصفوا ما حدث بأنه “فصل مؤلم من فصول الفقد التي ما زالت شنكال تعيشها منذ سنوات”.