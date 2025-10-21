الرئيس بارزاني يستقبل السفير التركي لدى العراق

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الأول 2025، في بيرمام، السيد أنيل بورا إينان، سعادة السفير التركي لدى العراق.

وخلال اللقاء الذي حضره أيضاً السيد إيرمان توبجو، القنصل العام التركي في أربيل، جرى بحث الأوضاع السياسية في العراق والمنطقة بشكل عام، والانتخابات المقبلة لمجلس النواب العراقي، والعلاقات بين

الأطراف السياسية العراقية. وفيما يتعلق بإقليم كوردستان، نوقشت آخر الخطوات لتشكيل الحكومة الجديدة في الإقليم، فضلاً عن عملية استئناف تصدير نفط كوردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وكانت العلاقات التي تربط تركيا مع العراق وإقليم كوردستان محوراً آخر لهذا اللقاء، حيث أكد الجانبان على مواصلة وتطوير العلاقات بين إقليم كوردستان وجمهورية تركيا في المجالات كافة.