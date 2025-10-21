مسرور بارزاني: وجود الديمقراطي الكوردستاني في بغداد يحبط المؤامرات ضد الإقليم

رسالة مسرور بارزاني من زاخو: معركة الدفاع عن حقوق كوردستان تبدأ من بغداد

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أكّد نائب رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسرور بارزاني، أن الانتخابات البرلمانية العراقية هذه المرة "مهمة جدًا بالنسبة لنا، لأن بعض الأشخاص الذين مثّلوا إقليم كوردستان في البرلمان العراقي سابقًا لم يدافعوا كما ينبغي عن حقوق ومخصصات مواطني الإقليم. لذلك، من الضروري هذه المرة أن نرسل إلى البرلمان أشخاصًا قادرين على الدفاع عن حقوق جميع أبناء كوردستان والعراق".

جاء ذلك، في كلمةٍ لـ مسرور بارزاني خلال مشاركته في تجمعٍ جماهيري في إدارة زاخو المستقلة ضمن حملة الحزب الديمقراطي الكوردستاني لدعم قائمته 275 للانتخابات البرلمانية العراقية.

وقال مسرور بارزاني: هذه الانتخابات بالغة الأهمية، لأنه إن غاب الحزب الديمقراطي الكوردستاني، ستُحاك المؤامرات ضد الإقليم، ولكن أينما حلّ الحزب، فإن الخصوم لن يستطيعوا الوقوف في وجه أعضاء الديمقراطي الكوردستاني، لذلك وجوده في بغداد بالغ الأهمية.

وأطلق مرشحو الحزب الديمقراطي الكوردستاني حملتهم الانتخابية لمجلس النواب العراقي تحت شعار "التوافق – التوازن – الشراكة"، حيث تزيّنت شوارع المدن والأماكن العامة بصورهم ولافتاتهم الدعائية، وبدأوا بعرض برامجهم الانتخابية التي تتناول مستقبل العراق وإقليم كوردستان.

ويؤكد مرشحو الحزب أن الالتزام بمبادئ "التوافق- التوازن- الشراكة" كفيل بحلّ معظم الخلافات العالقة بين أربيل وبغداد.