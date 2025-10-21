الرئيس بارزاني يستقبل وفداً عسكرياً وأمنياً عراقياً رفيع المستوى

منذ 58 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- استقبل الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الثلاثاء، 21 تشرين الأول 2025، في بيرمام، الفريق أول قوات خاصة الركن عبد الأمير رشيد يارالله، رئيس أركان الجيش العراقي، والوفد المرافق له الذي ضم عدداً من كبار الضباط العسكريين والأمنيين في العراق.

وشهد اللقاءُ تناولَ العلاقات بين الجيش العراقي وقوات بيشمركة كوردستان وخاصة في المناطق الحدودية بين العراق وسوريا، والتنسيق والتفاهم المشترك بين الجانبين من أجل حماية أمن العراق بشكل عام والمناطق الحدودية بشكل خاص.

كما تم بحث التنسيق والدعم الذي تقدمه قوات التحالف الدولي للجيش العراقي وقوات البيشمركة، إضافة إلى العلاقات العسكرية بين العراق والولايات المتحدة في إطار الاتفاقية الأمنية الثنائية، ومخاطر عودة الإرهاب، والوضع الأمني في سوريا وحدودها المشتركة مع العراق.

كما جرى خلال اللقاء بحثُ احتمالية عودة ظهور داعش الذي لا يزال يشكل تهديداً كبيراً على أمن واستقرار المنطقة، وفي هذا الصدد، تمت الإشارة إلى ضرورة استمرار مساعدات التحالف للجيش العراقي والبيشمركة، وتأكيد أهمية تعزيز التعاون المشترك بين البيشمركة والجيش العراقي.

وشكّل إنهاء مهام قوات التحالف في شهر أيلول من العام المقبل والمخاطر والتداعيات المرتبطة الأوضاع التي تعقب تلك المرحلة محوراً آخر للقاء.