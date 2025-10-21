محافظ أربيل يعلن افتتاح سوق حديث بتكلفة 14 مليار دينار لتسهيل التجارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن محافظ أربيل، أوميد خوشناو، أن افتتاح سوق "سپي" في المدينة سيعود بفوائد كبيرة على التجار وأصحاب المحلات، حيث سيستفيد من السوق الجديد 720 تاجرًا.

وأشار خوشناو خلال مؤتمرٍ صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن السوق تم تصميمه بشكل حديث ودائري، بهدف تقديم أقل الأسعار على التجار، وقد بلغت تكلفة إنشائه 14 مليارًا و412 مليون دينار.

ودعا محافظ أربيل التجار إلى الالتزام بعدم رفع الأسعار داخل السوق.

مؤكدًا أن جميع شروط الحماية المدنية متوفرة في السوق، إلا أنه شدد على ضرورة التزام التجار بهذه الشروط والإجراءات لضمان سلامة الزوار والخدمات.

وأضاف أن السوق الجديد يوفر مجموعة متنوعة من الخدمات الأخرى التي تلبي احتياجات المواطنين.

ويقع سوق "سپی" على شارع 120 في أربيل، ويضم جميع مرافق الخدمات الأساسية بما في ذلك الأمن، المياه والصرف الصحي، مكافحة الحرائق، المساجد، كراج السيارات، الشوارع والمساحات الخضراء، بالإضافة إلى العديد من الخدمات العامة الأخرى.