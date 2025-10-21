العراق وإيران يبحثان استمرار التعاون الأمني والاستخباري المشترك

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- بحث مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي، مع رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي، وهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية، استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي والاتفاق الأمني المشترك بين البلدين.

وقال المكتب الإعلامي للأعرجي في بيانٍ له، اليوم الثلاثاء، إن" الوفد الأمني الرفيع برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي، التقى في طهران رئيس أركان القوات المسلحة الإيرانية اللواء عبدالرحيم موسوي وهيئة الأركان في القوات المسلحة الإيرانية".

وأضاف البيان، أنه جرى خلال الاجتماع الأمني الرفيع حوار موسع بشأن التعاون في المجال الأمني وضبط الحدود، فضلا عن بحث استمرار التعاون الأمني والاستخباري والمعلوماتي وتفاصيل اللجنة المشكلة لمتابعة الاتفاق الأمني المشترك بين البلدين".