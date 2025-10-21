الأمن العراقي يقبض على 5 متهمين في حادثة اغتيال صفاء المشهداني

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت وزارة الداخلية الاتحادية عن إلقاء القبض على خمسة متهمين في حادثة اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني.

وقالت الوزارة في بيانٍ لها، إن قوةً من الداخلية وبالتنسيق مع أمن الحشد الشعبي "نفذت عمليات نوعية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على خمسة متهمين" في حادثه اغتيال عضو مجلس محافظة بغداد صفاء المشهداني الذي وقع في قضاء الطارمية شمال العاصمة بغداد.

وأكدت الوزارة أن العملية جاءت بناءً على مذكرات قبض قضائية صادرة عن الجهات المختصة، وعقب جهود استخبارية وميدانية مكثفة وتحقيقات مستمرة قادت إلى تحديد أماكن وجود المتهمين والقبض عليهم أصوليًا.

وأوضحت الوزارة أن التحقيقات ما زالت جارية بإشراف قضائي، وأنها ستوافي الرأي العام بالتفاصيل حال اكتمال الإجراءات الأصولية.

وفي الـ 15 اكتوبر تشرين الأول 2025، قُتل صفاء المشهداني، مرشح الانتخابات البرلمانية العراقية، وأصيب 4 آخرون كانوا معه بجروح متفاوتة بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارته في حي الضباط بالطارمية شمال بغداد.

وصفاء مرشح عن محافظة بغداد ضمن "تحالف سيادة – الوطني - تشريع" والذي يتزعمه خميس الخنجر ورئيس مجلس النواب العراقي محمود المشهداني، ويعد من أكبر التحالفات السنية، وهو عضو مجلس محافظة بغداد أيضا.