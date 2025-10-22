عسكريون بريطانيون يشاركون في إسرائيل في مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت لندن أنّ "عددا صغيرا" من العسكريين البريطانيين يشاركون في إسرائيل في بعثة تقودها الولايات المتّحدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية في بيان تلقّته وكالة فرانس برس إنّ "عددا صغيرا من الضباط البريطانيين المكلّفين شؤون التخطيط تمّ ضمّهم إلى مركز التنسيق العسكري المدني (سي إم سي سي) الذي تقوده الولايات المتّحدة".

وكان وزير الدفاع البريطاني جون هيلي قال الإثنين إنّ بلاده ستؤدّي، بناء على طلب واشنطن، "دورا محوريا" في جهود تثبيت وقف إطلاق النار.

وأضاف هيلي خلال فعالية في وسط لندن "يمكننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار. لقد قمنا أيضا، استجابة لطلب الولايات المتّحدة، بتعيين ضابط بنجمتين في القيادة المدنية العسكرية نائبا للقائد".

وأتى هذا الإعلان في الوقت الذي افتتح فيه نائب الرئيس الأميركي جاي دي فانس خلال زيارة إلى إسرائيل الثلاثاء مركز التنسيق الأميركي-الإسرائيلي المشترك لمراقبة وقف إطلاق النار في كريات غات في جنوب غرب الدولة العبرية.

AFP