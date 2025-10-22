بريطانيا تشطب هيئة تحرير الشام من قائمتها للمنظمات "الإرهابية"

منذ 54 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- شطبت المملكة المتحدة الثلاثاء من قائمتها للمنظمات "الإرهابية" المحظورة، هيئة تحرير الشام التي قادت هجوما لتحالف فصائل مسلّحة أطاح الرئيس السوري بشار الأسد في كانون الأول/ديسمبر الماضي وتولّت الحكم.

تأتي الخطوة عقب إعلان الولايات المتحدة في تموز/يوليو أنها ستلغي تصنيف الهيئة كمنظمة "إرهابية".

وكانت الهيئة أُدرجت في قائمة المنظمات المحظورة في المملكة المتحدة في العام 2017 على خلفية ارتباطها سابقا بتنظيم القاعدة.

وجاء في بيان مشترك لوزارتي الخارجية والداخلية البريطانيتين أن "قرار الحكومة شطب هيئة تحرير الشام من قائمة المنظمات الإرهابية المحظورة سيعني تعزيز التعاون مع الحكومة السورية الجديدة".

في كانون الأول/ديسمبر 2024، أطاح بالأسد تحالف بقيادة أحمد الشرع، زعيم هيئة تحرير الشام الذي كان يعرف باسمه الحركي أبو محمد الجولاني، ما وضع حدا لنصف قرن من حكم العائلة لسوريا.

وفي أواخر كانون الثاني/يناير من العام الحالي عيّن الشرع رئيسا انتقاليا لسوريا.

وقالت الحكومة البريطانية إن قرار شطب الهيئة من القائمة سيساعدها أيضا في العمل مع سوريا "للقضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية لنظام الأسد".

وكانت هيئة تحرير الشام، المعروفة سابقا بجبهة النصرة، مرتبطة بتنظيم القاعدة في سوريا، لكنها أعلنت قطع علاقتها به في العام 2016.