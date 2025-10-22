بقرارٍ من مسرور بارزاني.. استحداث قضاء رزكاري في إدارة كرميان المستقلة

منذ 4 ساعات

أربيل (كوردستان 24)- أُعلن اليوم الأربعاء ٢٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥، عن تحويل بلدة رزكاري رسميًا إلى قضاء يتبع لإدارة كرميان المستقلة.

جاء القرار استنادًا إلى توجيهات مسرور بارزاني، رئيس وزراء إقليم كوردستان، وبناءً على كتاب رسمي صادر عن مجلس الوزراء.

ويعتمد القرار على المرسوم الإقليمي رقم (٣٩٧) الصادر بتاريخ ٢٣ سبتمبر/أيلول ٢٠٢٥، وقرار حكومة الإقليم رقم (٣٨١١) المؤرخ في ١٢ أكتوبر/تشرين الأول ٢٠٢٥.

وبذلك تصبح رزكاري رسميًا قضاءً ضمن التقسيمات الإدارية لإقليم كوردستان.