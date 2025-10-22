موسكو: لا عوائق أمام عقد قمة بوتين - ترامب المرتقبة في المجر

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، إن التحضيرات متواصلة لعقد قمة بين الرئيس فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة المجرية بودابست.

وأعرب ريابكوف في تصريح للصحفيين بالعاصمة موسكو، اليوم الأربعاء، عن اعتقاده بعدم وجود أي عوائق أمام القمة المرتقبة.

وقال: "التحضيرات للقمة جارية، ويمكن أن تكون هذه التحضيرات على أشكالٍ مُختلفة، ونعتقد أنه ينبغي التركيز على مضمون القمة، ولا أرى أي عوائق أمامها".

وأضاف أن البلدين لم يتوصلا بعد لاتفاق بشأن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بنظيره الأمريكي ماركو روبيو في بودابست قبل القمة.

من جانب آخر علق متحدث الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على القمة المزمعة قائلاً: "لا بوتين ولا ترامب يُريدان إضاعة وقتهما. فالقمة الفعّالة تتطلب تحضيراً جيداً".

وأشار بيسكوف في تصريح للصحفيين، إلى أن روسيا والولايات المتحدة طلبتا عقد القمة.

وأضاف: "الملف الأوكراني وصل إلى طريق مسدود، ويتطلب تدخلاً من أعلى المستويات، ويجب أن يكون التدخل مُعدّاً له جيداً".

وأكد بيسكوف أن التحضيرات للقمة مستمرة، مضيفاً: "هذان الرئيسان (بوتين وترامب) معتادان على العمل بكفاءة وفعالية عالية".

وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول الجاري أجرى بوتين وترامب اتصالاً هاتفياً استمر نحو ساعتين ونصف، ناقشا خلاله الأزمة الأوكرانية، واتفقا على اللقاء "خلال أسبوعين" في بودابست، وإجراء التحضيرات اللازمة لذلك.