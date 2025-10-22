الاتحاد الأوروبي يؤكد دعمه للعملية الانتخابية في العراق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- قالت المفوضية المستقلة للانتخابات في العراق، إن رئيس مجلس المفوضين، عمر أحمد محمد، استقبل وفداً من خبراء بعثة الاتحاد الأوروبي المتمثلة بـ (أنا ويكتورويسكا) رئيسة بعثة خبراء الاتحاد الأوروبي و(ماريوش وجتان) الخبير الانتخابي و(ماريانا سكوبا) الخبيرة القانونية، بحضور رئيس الإدارة الانتخابية وأعضاء مجلس المفوضين".

ورحب رئيس المجلس "بالوفد شاكراً اهتمامهم بمجريات عمل المفوضية خلال العملية الانتخابية مع التأكيد على أهمية دور المراقبة الدولية للانتخابات لضمان الشفافية والنزاهة من خلال إسهام فرق المراقبة في رصد مجريات عملية الاقتراع والإجراءات الأخرى وتقييم العمل لتقديم تقاريرها خلال يوم الاقتراع".

من جانبها أكدت أنا ويكتورويسكا على "دعم بعثة الاتحاد الأوروبي للعملية الانتخابية وجميع مكاتب المحافظات الانتخابية"، مشيدة "بالجهود التي بذلتها المفوضية في مراحل التحضير للعملية الانتخابية".

وأشار بيانٌ للمفوضية، إلى أن "أعضاء مجلس المفوضين تطرقوا إلى محاور تخص عمل المفوضية وأكدوا أن هناك ثقة متبادلة بين المفوضية والمهتمين بالشأن الانتخابي من خلال نشر المفوضية للأنظمة والإجراءات وأمام الرأي العام لبيان شفافية عملها".

وتواصل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لقاءاتها مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي وجميع سفراء الدول لدعم الحدث الانتخابي المقبل من خلال نشر المراقبين الدوليين في يوم الاقتراع.