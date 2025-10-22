الإطار التنسيقي يجتمع للرد على دعوة واشنطن لنزع سلاح الفصائل الموالية لإيران

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- قررت قوى الإطار التنسيقي عقد اجتماع طارئ مساء اليوم الأربعاء، لبحث الرد على بيان وزارة الخارجية الأميركية الذي دعا إلى نزع سلاح الفصائل المسلحة الموالية لإيران في العراق.

ووفقاً لمصادر مطلعة، فإن الاجتماع سيبحث أيضاً مضامين الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو ورئيس الوزراء محمد شياع السوداني، والذي شدّد خلاله الوزير الأميركي على ضرورة الإسراع في تنفيذ خطوات نزع السلاح.

وأضاف المصدر أن جدول أعمال الاجتماع سيتناول كذلك الاتفاقية الإطارية ومراحل تنفيذ انسحاب القوات الأميركية وفق الجدول الزمني المتفق عليه، إلى جانب مناقشة ملف الإطلاقات المائية من الجانب التركي وسبل إيجاد حلول عملية لهذا الملف، فضلاً عن بحث الشراكات الدولية والأمنية وضمان تنفيذ الاتفاقات المبرمة دون ضغوط خارجية.

وكان وزير الخارجية الأميركي قد أكد في بيان، أن المليشيات المدعومة من إيران تشكل تهديداً للأميركيين والعراقيين على حد سواء، وتستنزف موارد البلاد لصالح طهران، مشدداً على التزام واشنطن بـ”العمل الوثيق مع الحكومة العراقية لتعزيز المصالح المشتركة”