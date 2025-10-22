مسرور بارزاني: آمل أن يسهم افتتاح "الفندق الحجري" في إنعاش الاقتصاد بالمنطقة

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان، مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء، فندقاً في ناحية سرسنك بقضاء العمادية، معرباً عن أمله بأن تسهم مثل هذه المشاريع في تعزيز التنمية الاقتصادية والسياحية في المنطقة وفي عموم كوردستان.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة على منصة "إكس": افتتحنا "الفندق الحجري" في ناحية سرسنك التابعة لقضاء العمادية، وهو فندق بدأ بناؤه عام 1946، وقد جرى تأهيله مؤخراً.

وأضاف رئيس الحكومة: نأمل أن تسهم هذه المشاريع في تسريع وتيرة التنمية السياحية والاقتصادية في المنطقة بشكل خاص وفي كوردستان بشكل عام.

Today in Sarsink, I visited the recently restored Beri-Hajeri Hotel.



We’re investing in reviving such landmarks to strengthen the local economy with tourism and preserve our cultural heritage. pic.twitter.com/rPe7OrjaBu — Masrour Barzani (@masrourbarzani) October 22, 2025

وفي إطار دعم وتطوير القطاع السياحي وتأهيل المرافق الحيوية والتراثية، افتتح رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الأربعاء 22 تشرين الأول (أكتوبر) 2025، "الفندق الحجري" في ناحية سرسنك بقضاء العمادية التابع لمحافظة دهوك.

ويأتي هذا الافتتاح بعد أن خضع الفندق لعملية تجديد وتأهيل وتحديث شاملة، ليعود لاستقبال السياح والزوار بحلّة جديدة.

وعقب مراسم إعادة الافتتاح، تفقّد رئيس الحكومة أقسام الفندق ومرافقه المحدّثة، واطّلع على ما تم إنجازه من أعمال صيانة وتطوير.

ويُعد "الفندق الحجري"، الذي شُيّد على مساحة 15,000 متر مربع وبطاقة استيعابية تصل إلى 150 شخصاً، من المعالم البارزة في المنطقة، إذ يعود تاريخ إنشائه إلى عام 1946، وكان قد افتُتح للمرة الأولى عام 1951.